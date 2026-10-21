На волейбольной арене «Динамо» в Москве состоялся благотворительный баскетбольный матч «Энергия дружбы», который полностью стер привычные границы должностей и официального пафоса.
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