Йошкар-Олинское соединение РВСН вывело «Ярсы» на патрулирование

Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения вывели на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».
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