9 января 1905 года - "Кровавое воскресенье"

автор статьи явно настроен против и недовольства рабочих, и против оппозиции того времени, нисколько не затрагивая вопрос о гнилости режима. Может опасается аналогий???

Жанна Чешева

У автора этого и в помине нет, т.ч. вы просто увидели то, что хотели увидеть, я так понимаю... А не хотите свои материалы у нас размещать, а мы уже начнём к вам придираться? Обратите внимание, много ли вообще сайтов, где хотя бы просто помнят про эту дату?