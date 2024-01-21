Почему затея с вручением рабочей петиции Николаю II была обречена на трагический финал Началом первой русской революции 1905-1907 годов традиционно считают именно эту трагедию, разыгравшуюся в Санкт-Петербурге 22 (9 по ст.
9 января 1905 года - "Кровавое воскресенье"
Комментарии
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Валерий Светлый
автор статьи явно настроен против и недовольства рабочих, и против оппозиции того времени, нисколько не затрагивая вопрос о гнилости режима. Может опасается аналогий???
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4 час.
Жанна Чешева
У автора этого и в помине нет, т.ч. вы просто увидели то, что хотели увидеть, я так понимаю... А не хотите свои материалы у нас размещать, а мы уже начнём к вам придираться? Обратите внимание, много ли вообще сайтов, где хотя бы просто помнят про эту дату?
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2 час.
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