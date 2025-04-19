Путин встречает Пасху по традиции в храме Христа Спасителя в Москве. Не первый год рядом с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.
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Путин встречает Пасху по традиции в храме Христа Спасителя в Москве. Не первый год рядом с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.