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Американцы протестуют против НАТО: Требования "остановить империализм" звучат в Вашингтоне

Американцы протестуют против НАТО: Требования "остановить империализм" звучат в Вашингтоне

Американцы вышли на протест против саммита НАТО. В своих требованиях они просят альянс распустить свои военные базы и прекратить "империализм США".

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