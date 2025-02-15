Топ-10 самых агрессивных пород кошек со сложным характером

Если вы собираетесь завести питомца, то уделите особое внимание породе. Далеко не всегда за милой внешностью скрывается ангельский характер — некоторые кошки способны вывести из себя за считанные секунды.
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