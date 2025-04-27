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«Авангард» официально объявил об уходе сразу 8 хоккеистов: «Руководство принимало антикризисные шаги»

«Авангард» официально объявил об уходе сразу 8 хоккеистов: «Руководство принимало антикризисные шаги»

Пресс-служба «Авангарда» объявила об уходе сразу 8 хоккеистов.Пресс-служба «Авангарда» объявила об уходе сразу 8 хоккеистов.

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