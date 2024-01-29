Западные производители оружия пытаются вытеснить Россию с индийского рынка вооружений

Индия стремится отказаться от российского оружия и переориентируется на западное. К такому выводу пришло агентство Reuters, ссылаясь на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в которых говорится, что за последние два десятилетия Индия потратила за закупку вооружений более 60 млрд долларов, причем 65% этих поставок осуществила Россия.