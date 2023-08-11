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  • Ингерман Ланская
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  • Ингерман Ланская
    или возьмём тебе более знакомое - водку... сегодня водка типа "савейская" по качеству стоит , наверно, 200-250 Россий...Россиянам, родивш...
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В рамках профилактического мероприятия «Дети за рулем» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области посетили детский сад

В рамках профилактического мероприятия «Дети за рулем» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области посетили детский сад

Вслед за экипажем ГИБДД на мероприятие прилетел Карлсон, чтобы послушать стихи, загадки, посмотреть, какие же бывают знаки дорожного движения, экипировка, для чего она нужна, а самое главное - как переходить дорогу с самокатом или велосипедом.

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