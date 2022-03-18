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Сильный ветер и холод освежат выходные уссурийцам (интерактивная метеокарта)

Сильный ветер и холод освежат выходные уссурийцам (интерактивная метеокарта)

В ближайшие выходные дни уссурийцам придется одеваться теплее — ожидается существенный ветер и минусовые показатели температур, предупредили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".

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