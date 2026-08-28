Греция подняла в воздух истребители для перехвата турецкого беспилотника Утром 28 августа турецкий беспилотник вторгся в воздушное простра.
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Греция подняла в воздух истребители для перехвата турецкого беспилотника Утром 28 августа турецкий беспилотник вторгся в воздушное простра.
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