Американист считает, что скандал с Уолтцем «выбесил» ближний круг Трампа

Скандал с утечкой информации о бомбардировках хуситов, в котором оказался замешан экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, может дорого обойтись нынешней администрации Белого дома на ближайших промежуточных выборах.
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