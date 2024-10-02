Из-за долгов по ипотеке и микрозаймам ярославцу грозит потеря квартиры

На этом примере разберем, что выбрать — банкротство, рефинансирование или альтернативные варианты.ФактИнтерактив«Если вы понимаете, что не сможете внести ежемесячный платеж в обозначенный в графике срок, заранее предупредите об этом банк и попросите о кредитных каникулах или реструктуризации кредита — предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникулах), об изменении графика платежей или о сокращении ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования, — говорит аналитик Банки.