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Из-за долгов по ипотеке и микрозаймам ярославцу грозит потеря квартиры

На этом примере разберем, что выбрать — банкротство, рефинансирование или альтернативные варианты.ФактИнтерактив«Если вы понимаете, что не сможете внести ежемесячный платеж в обозначенный в графике срок, заранее предупредите об этом банк и попросите о кредитных каникулах или реструктуризации кредита — предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникулах), об изменении графика платежей или о сокращении ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования, — говорит аналитик Банки.

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