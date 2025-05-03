Вучич отменил все планы на ближайшие дни, но может поехать в Москву 9 мая

Вышедший из больницы президент Сербии Александар Вучич отменил все ранее намеченные планы на ближайшее время, кроме намерения приехать в Москву на 9 Мая, заявил первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали 3 мая в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС).