Вучич отменил все планы на ближайшие дни, но может поехать в Москву 9 мая

Вышедший из больницы президент Сербии Александар Вучич отменил все ранее намеченные планы на ближайшее время, кроме намерения приехать в Москву на 9 Мая, заявил первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали 3 мая в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС).
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