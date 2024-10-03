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Петербургский дневник

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Александр Бельский: Доплаты молодым работникам увеличат

Александр Бельский: Доплаты молодым работникам увеличат

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассказал о принятой мере поддержки Депутаты Законодательного собрания приняли за основу инициативу губернатора об увеличении доплат молодым специалистам, работающим менее трех лет в госучреждениях города.

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