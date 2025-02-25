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Царьград

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"Песенка спета". После громкого скандала Пугачёвой в Израиле заговорили о мести

"Песенка спета". После громкого скандала Пугачёвой в Израиле заговорили о мести

Сбежавшая из России Алла Пугачёва попала в очередной скандал. На этот раз Примадонна начала качать права в одном из кафе Израиля.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Старушку ПуГалкину можно только пожалеть - старость не радость, память уже подводит. Можно только посоветовать Аллочке стать &quot;звездой&quot; израильской эстрады, тогда может для неё и место в кафе найдется.
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