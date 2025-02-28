Автобус №358, утром 28 февраля загоревшийся на Ульяновской улице в Петергофе, был пустым. Мойке78 в ООО «Вест-Сервис» сообщили, что у общественного транспорта вспыхнул моторный отсек.
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Автобус №358, утром 28 февраля загоревшийся на Ульяновской улице в Петергофе, был пустым. Мойке78 в ООО «Вест-Сервис» сообщили, что у общественного транспорта вспыхнул моторный отсек.