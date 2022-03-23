Сразу несколько "управляек" Уссурийска оштрафованы за неубранный снег и наледь

В Уссурийске несколько управляющих компаний оштрафованы после прокурорской проверки. Поводом для вмешательства послужили жалобы горожан на несвоевременную уборку снега и наледи, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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