Фати близок к восстановлению от травмы и может сыграть в середине апреля с «Айнтрахтом»

Вингер «Барселоны» Анссумане Фати близок к восстановлению от травмы бедра. 19-летний игрок пропустил два месяца, но вскоре возобновит тренировки с командой.

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