Врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка

Шашлык из хорошего свежего мяса, а не мясоподобной субстанции и тонкого, придающего пикантность маринада не может стоить дешево, поэтому при покупке продукта нужно обращать внимание на цену и сам магазин, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.