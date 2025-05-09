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Врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка

Врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка

Шашлык из хорошего свежего мяса, а не мясоподобной субстанции и тонкого, придающего пикантность маринада не может стоить дешево, поэтому при покупке продукта нужно обращать внимание на цену и сам магазин, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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