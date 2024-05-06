В Испании собираются сносить пляжные бары и отели первой линии

Пляжные барами и отели первой линии могут стать жертвами "зеленой повестки" в Испании. Поправка к Общему положению о прибрежной зоне в Испании рассматривается Министерством экологического перехода в Мадриде в рамках обсуждения повышения уровня моря и глобального потепления.
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