В Испании собираются сносить пляжные бары и отели первой линии

Пляжные барами и отели первой линии могут стать жертвами "зеленой повестки" в Испании. Поправка к Общему положению о прибрежной зоне в Испании рассматривается Министерством экологического перехода в Мадриде в рамках обсуждения повышения уровня моря и глобального потепления.