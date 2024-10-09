Врач рассказал, что делать, если ноги промокли под октябрьским дождем

Осень пришла во многие регионы страны, принесла похолодание и регулярные дожди. Что же делать, если вы промочили ноги? На советы делится Юлия Якиманская, терапевт и доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин ГУП, сообщает Life.