«За что нас так?»: простой парень из Таджикистана разбирает новый закон об отмене материнского капитала

Не надо здесь ЖИТЬ, РАСТИТЬ БУДУЩЕЕ, ЖЕНИТЬСЯ И ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ, наивный вы такой... Всё для этого и делается. ПОШЛИ ВОН, если по-русски не понимаешь (со своими порядками, со своим исламом, у нас этого добра итак хватает, со своими диаспорами - слава Богу, стали их понемногу выгонять..., а так же со своими бабами и выщенками, ПУСТЬ СИДЯТ В АУЛАХ... На вопрос "ЗА ЧТО ВАС ТАК?" не отвечаю. САМ ЗНАЕШЬ. ВООООООН!

А нам ПЛЕВАТЬ, кто сюда вас гонит - жизнь или тупая наглость. Здесь другое ГОСУДАРСТВО, другие порядки, другая религия. ВЫ НАМ - НИКТО! И НИКЕМ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ... ( Видели их, твари наглые - в деревни они не хотят ехать... СРАЗУ В РАЙ ЗАХОТЕЛИ...). УБИРАЙТЕСЬ! ВСЁ РАВНО ВЫГОНИМ...

Гулька

Ишь как запели! А вы в 90-е годы русских (татар, башкир, осетинов...) за что убивали? За то, что в Советском Союзе они получили распределение в ваши города и аулы, создавали и строили нормальную жизнь для вас? А вы их так отблагодарили за все сделанное добро? Вы хотите здесь рожать, "работать", хулиганить, насиловать, грабить, убивать...а вам за это все блага на блюдечке с золотой каемочкой? А вы и ваши родственники их заслужили? Убирайтесь вон из России на родину! Хотите работать - приезжайте на вахту! А потом домой, вашим семьям нечего у нас делать. В Москве 10 тысяч азиатов каждый год плодите. А они нужны Москве? Она что резиновая? Или может деньги там на деревьях растут?