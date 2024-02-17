Аналитик Эрнандес: Визит Лаврова в Латинскую Америку — головная боль для США

Кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес выступил со словами о том, что визит главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государства Латинской Америки стал головной болью для США.
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