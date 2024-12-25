В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе прооперировали мужчину, которого сбил трамвай

Он пытался перебежать через трамвайные пути, но не успел В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге поступил пациент с множественными травмами, среди которых повреждение легкого и напряженный пневмоторакс.
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