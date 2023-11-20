Медведев отреагировал на высказывания Байдена о пути США к прогрессу

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в «ВКонтакте» раскритиковал высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о способах, применяемых США с тем, чтобы обеспечить свою безопасность.
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