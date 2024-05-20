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Политолог Светов: Киев не может сам сесть за стол переговоров с Москвой

Политолог Светов: Киев не может сам сесть за стол переговоров с Москвой

Политолог и журналист Юрий Светов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию The New York Times о патовой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая может подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров.

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