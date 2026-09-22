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Три человека погибли, двое пропали без вести из-за тайфуна "Дуцзюань" в Японии

Три человека погибли, двое пропали без вести из-за тайфуна "Дуцзюань" в Японии

REUTERS/Kim Kyung-Hoon Три человека погибли и двое пропали без вести в Японии из-за тайфуна "Дуцзюань", который обрушился на центральную часть острова Хонсю.

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