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Дочь Йоко Оно рассказала, что ее похитил отец и заставил вступить в секту

Дочь Йоко Оно рассказала, что ее похитил отец и заставил вступить в секту

www.globallookpress.com/ba9/ZUMAPRESS.com Дочь Йоко Оно раскрыла страшную тайну своего детства. Женщина рассказала, что в семь лет ее похитил родной отец, насильно увез с собой в Испанию и заставил вступить в секту.

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