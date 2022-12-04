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Гаврилица: запаса газа Молдавии хватит на 2 месяца в случае полного прекращения поставок

Гаврилица: запаса газа Молдавии хватит на 2 месяца в случае полного прекращения поставок

Резервы газа Молдавии пополнены за счет экономии потребителей, теперь газа стране хватит на 2 месяца в случае полного прекращения его поставок.

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