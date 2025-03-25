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Свежие комментарии

Китайцы выпустили компакт-вэн с запасом хода 1000 км: он стоит как Lada Granta!

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) запустило предпродажи гибридного компакт-вэна с расширенным запасом хода (EREV) — Wuling Hongguang EREV, предлагая три комплектации, в 5- и 7-местной компоновках.

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