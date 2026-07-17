3 идеи для садовых дорожек своими руками

Красивые садовые дорожки не обязаны стоить баснословных сумм. Если мысль о покупке тротуарной плитки, подготовке основания и долгих строительных работах вызывает усталость с первых секунд, то стоит присмотреться к более простым решениям.
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