АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие развитию социальной инфраструктуры в Удмуртской Республике

При поддержке АО «Транснефть – Прикамье» в Шарканском районе Удмуртской Республики реализованы благотворительные проекты по строительству и оснащению спортивно-оздоровительного центра с бассейном и Дома культуры.
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