«Любэ», Газманов и Shaman выпустили клип в День государственного флага России

Российские исполнители записали новый клип на песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать». В ролике снялись Николай Расторгуев, Олег Газманов, Игорь Скляр, Shaman, Виктория Дайнеко и другие российские певцы.
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