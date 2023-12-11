В Израиле заявили о задержании свыше 500 членов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря, ФедералПресс. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой безопасности Израиля задержала более 500 членов палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад»* в секторе Газа, сообщил представитель ведомства контр-адмирал Даниэль Хагари.
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