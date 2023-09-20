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КХЛ. СКА против «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Металлург» – с «Автомобилистом»

КХЛ. СКА против «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Металлург» – с «Автомобилистом»

Также сегодня «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Витязем».  Фонбет Чемпионат КХЛ Салават Юлаев – Нефтехимик Дата проведения 20 сентября, 17.

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