Генерал Попов заявил: дроны ВСУ летели на Санкт-Петербург из Эстонии

Генерал-майор Попов назвал место запуска дронов ВСУ по Санкт-Петербургу.Генерал-майор Владимир Попов назвал возможное место запуска дронов ВСУ, которые атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область Военный летчик и генерал-майор Попов отметил, что, по его оценке, запуски могли производиться с территории Эстонии.