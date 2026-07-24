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Царьград

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Генерал Попов заявил: дроны ВСУ летели на Санкт-Петербург из Эстонии

Генерал Попов заявил: дроны ВСУ летели на Санкт-Петербург из Эстонии

Генерал-майор Попов назвал место запуска дронов ВСУ по Санкт-Петербургу.Генерал-майор Владимир Попов назвал возможное место запуска дронов ВСУ, которые атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область Военный летчик и генерал-майор Попов отметил, что, по его оценке, запуски могли производиться с территории Эстонии.

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