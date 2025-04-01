📌⚡️БПЛА ВИТ-2 — недорогой и высокоэффективный инструмент оптико-электронной разведки Анонсирован беспилотный летательный аппарат , который предназначен для эффективного выполнения задач воздушной разведки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📌⚡️БПЛА ВИТ-2 — недорогой и высокоэффективный инструмент оптико-электронной разведки Анонсирован беспилотный летательный аппарат , который предназначен для эффективного выполнения задач воздушной разведки.