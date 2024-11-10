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Всё о женщинах

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Дженнифер Лопес раскрыла секреты качественного отдыха при жёстком графике

Дженнифер Лопес раскрыла секреты качественного отдыха при жёстком графике

Звезда уверена, что строгий режим дня — главный секрет её красоты. Дженнифер Лопес рассказала, что вне зависимости от загруженности и сложности рабочего графика она всегда старается находить возможность для того, чтобы отдохнуть и как следует выспаться.

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