Дженнифер Лопес раскрыла секреты качественного отдыха при жёстком графике

Звезда уверена, что строгий режим дня — главный секрет её красоты. Дженнифер Лопес рассказала, что вне зависимости от загруженности и сложности рабочего графика она всегда старается находить возможность для того, чтобы отдохнуть и как следует выспаться.
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