Валттери Боттас: Победа Mercedes в чемпионате? Почему нет?Sauber GroupЭкс-гонщик Mercedes Валттери Боттас ответил на вопрос, способна ли его бывшая команда вернуться на вершину чемпионата Формулы 1 после двух непростых сезонов.