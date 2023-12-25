Валттери Боттас: Победа Mercedes в чемпионате? Почему нет?Sauber GroupЭкс-гонщик Mercedes Валттери Боттас ответил на вопрос, способна ли его бывшая команда вернуться на вершину чемпионата Формулы 1 после двух непростых сезонов.
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