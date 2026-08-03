Губернатор Паслер утвердил нового временного главу Кушвы

30 июля Михаил Слепухин ушёл с поста главы Кушвы после 13 лет работы. Губернатор Паслер оперативно назначил его заместителя, Вячеслава Кожевникова, временным руководителем, что прошло с необычайной скоростью для таких кадровых перестановок.