Губернатор Паслер утвердил нового временного главу Кушвы

30 июля Михаил Слепухин ушёл с поста главы Кушвы после 13 лет работы. Губернатор Паслер оперативно назначил его заместителя, Вячеслава Кожевникова, временным руководителем, что прошло с необычайной скоростью для таких кадровых перестановок.
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