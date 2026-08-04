Кончаловский заявил, что новая эпоха кинематографа диктует необходимость осознания себя как отдельной цивилизации

В рамках спецпроекта «Искусство России от Андрея Рублева до нейросетей» режиссер Егор Кончаловский в интервью для издания ВФокусе Mail поделился своим видением будущего российского кинематографа и места России в мировой культуре.
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