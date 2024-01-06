Названы месяцы, когда можно играть свадьбу в високосном 2024 году

Известно, что наступивший 2024 год будет високосным, пишет Pensnews.ru. Несмотря на то, что этот год отличается от обычного тем, что в нем всего-то на один день больше, считается, что каждые четыре года человечество буквально настигает расплата за все грехи.
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