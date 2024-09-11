Американцев попросили не выходить на улицу после заката из-за смертельно опасной болезни. Ее разносят обычные комары

Два штата США рекомендовали жителям сидеть дома из-за смертельно опасной болезни В начале сентября два штата США ввели серьезные ограничительные меры в связи с распространением смертельно опасной болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии