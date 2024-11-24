Мистика от Павшего.Павший Дух.Я видел города, в которых люди жили под землей, от радиации уйдя, её устраивая здесь для себя, воюя, как всегда.
Рой..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мистика от Павшего.Павший Дух.Я видел города, в которых люди жили под землей, от радиации уйдя, её устраивая здесь для себя, воюя, как всегда.
Свежие комментарии