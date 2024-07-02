Глава Следственного комитета попросил разрешения возбудить дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы по делу о мошенничестве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил запрос в Высший квалификационный суд (ВККС) о разрешении возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.
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