Инвестор допустил рост нефтяных доходов РФ из-за ситуации в Ближнем Востоке

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта и потенциальное ограничение ближневосточными странами поставок энергоносителей может нарастить прибыль России от продажи нефти.
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