Декабрьские гигосы!

До конца осени 2024 - 2 дня. До первого зимнего лайва M.R.C. - столько же! ✌С одной стороны, зима - дрожжами особо на улице на наторгуешься, сам Бах велел тусовать вечерами на мероприятиях в отапливаемых помещениях; с другой - последний месяц года, предновогодняя суета и трата финансов, не до мероприятий как-то.