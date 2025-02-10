Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев

Зимние Азиатские игры-2025 Харбин, Китай 11 февраля, вторник Танцы на льду, ритм-танец 9:00 Пары, короткая программа 10:30 Мужчины, короткая программа 12:00 12 февраля, среда Женщины, короткая программа 8:30 Танцы на льду, произвольный танец 13:00 Пары, произвольная программа 14:30 13 февраля, четверг Женщины, произвольная программа 8:00 Мужчины, произвольная программа 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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