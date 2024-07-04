"Закладки" Запада уже не работают. Против России готовят большую войну, уверен Масликов

Верю !!! что никакой войны не будет, она просто никому не нужна.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Начать не вопрос, только куда потом пленные французские и английские солдаты возвращаться будут. И Париж и Лондон в пределах досягаемости наших ракет с ядерными боеголовками. Выводы делайте сами.