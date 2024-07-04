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Царьград

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"Закладки" Запада уже не работают. Против России готовят большую войну, уверен Масликов

"Закладки" Запада уже не работают. Против России готовят большую войну, уверен Масликов

Военный эксперт Вадим Масликов рассказал, кто добивается "большой войны" с Россией и каким оружием она будет вестись.

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Комментарии
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Л
Людмила
Верю !!! что никакой войны не будет, она просто никому не нужна.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Начать не вопрос, только куда потом пленные французские и английские солдаты возвращаться будут. И Париж и Лондон в пределах досягаемости наших ракет с ядерными боеголовками. Выводы делайте сами.
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14 час.
ВР
Вова Рябов
На территории инициатора все это замутить.пусть там чешутся
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20 мин.

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